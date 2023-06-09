«Информационные оды про цифровые коды»: Ростелеком наградил лучших журналистов Дальнего Востока

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Вместе в цифровое будущее» среди дальневосточных представителей медиасферы. Журналистов и блогеров отметили специальными призами и дипломами победителей за освещение актуальных событий телекоммуникационной отрасли, инновационных технологий и цифровых сервисов. Торжественное вручение наград состоялось 8 июня в рамках XII Дальневосточного медиасаммита.

На Дальнем Востоке в 2023 году в конкурсе приняли участие 82 журналиста, работающих на телевидении и радио, в информационных агентствах и печатных изданиях. Конкурсанты отправили для оценки более 150 информационных материалов об интеграции цифровых решений в разные сферы жизни общества. В сравнении с прошлым годом активность участников выросла на 13%. Наибольшее количество работ прислали авторы из Амурской области (28), Якутии (24) и Приморского края (20).

«Средства массовой информации и журналисты, работающие в них, непосредственно влияют на восприятие обществом тех или иных технологий и задают тренды. Публикации или сюжеты, связанные со сферой телекома - это большой труд автора. И мы поддерживаем мастеров пера, которые объясняют сложные термины простым языком и рассказывают о развитии телекоммуникаций и цифровых сервисах с разных сторон», - сказал вице-президент, директор приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

Всероссийский конкурс СМИ «Ростелеком» проводит с 2012 года. Победителей определяют эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Жюри дальневосточного этапа состязания выбрало лучшие конкурсные работы в четырех номинациях - «Печатная пресса», «Телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа и блогеры»:

Номинация «Печатная пресса»:

1 место - Александр Филимоненко из Хабаровского края за работу «Угрожающий ландшафт»;

2 место - Нина Широких из Республики Саха (Якутия) за работу «Разработка просто огонь! IT-система из Якутии помогает тушить лесные пожары»;

3 место - Анастасия Видинеева из Чукотского автономного округа за работу «Интернет набирает скорость»;

Номинация «Телевидение»:

1 место - Александр Чернобаев из Амурской области за работу «Цифровизация государственных услуг»;

2 место - Вадим Ахмадулин из Республики Саха (Якутия) за работу «Скорость интернета в Мирнинском районе за десять лет выросла в три тысячи раз»;

3 место - Анжелика Боженова из Камчатского края за работу «Цифровые карты»;

Номинация «Интернет-СМИ»:

1 место - Олег Клименко из Приморского края за работу «Дальний Восток без данных не останется»;

2 место - Сергей Набивачев из Амурской области за работу «Российское ПО со временем способно вытеснить импортное»;

3 место - Дарья Дементьева из Амурской области за работу «Рублевка: как живет село, в котором сотовую связь провели только сейчас»;

Номинация «Социальные медиа и блогеры»:

1 место - Дмитрий Михайлов из Республики Саха (Якутия) за работу «Якутский проект показа кино Extra Cinema»;

2 место - Владимир Торопов из Камчатского края за работу «Как я продавал SMS-пакеты в 2011 году»;

3 место - Юрий Золотарев из Хабаровского края за работу «Интернет 4G пришел в село Булава Хабаровского края».

«Моя задача была донести до людей сложный вопрос по-простому. Ведь цифра - это сухой факт, его тяжело раскрыть по-человечески. В этой работе у меня это получилось. Я был бы рад любому месту, но хорошо, что первое. Надеюсь, что моя работа пойдет дальше и на всероссийском уровне также будет высоко оценена», - поделился ведущий ГТРК «Амур» Александр Чернобаев.

«ИТ лишь одно из направлений, входящее в сферу интересов нашего издания. Но тем не менее оно интересное, и мы обращаем на него внимание. Технологии постоянно развиваются, и журналистам нужно успевать. Но учитывая, что под рукой всегда есть эксперты, которые многое объяснят, разложат по полочкам, можно делать хорошие материалы. Я участвую в этом конкурсе несколько лет, был и призером, и победителем в номинации «Печатная пресса». Поэтому мне вдвойне приятно, что «Ростелеком» и коллеги из жюри отметили мою работу и в этом году», - говорит старший корреспондент дальневосточного филиала «Российской газеты» Александр Филимоненко.

Участники, занявшие первые места в основных номинациях на региональном уровне, примут участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Москве в сентябре. Победители федерального этапа и призеры, отмеченные в трех спецноминациях, осенью посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2 на Камчатке, а также познакомятся с природой края.

Всероссийский конкурс «Вместе в цифровое будущее» учрежден компанией «Ростелеком» с целью популяризации работы журналистов и блогеров, внесших значительный вклад в освещение инновационных технологий и сервисов среди широкой аудитории. Проект проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянса по защите детей в цифровой среде, а также при информационной поддержке ведущих региональных СМИ. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru, хештег конкурса: #eFuture.