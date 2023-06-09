Спустил за волосы с лестницы и ударил ножом: житель Магадана пытался зарезать бывшую жену

Подозреваемый говорит, что убивать бывшую жену не хотел Фото: СУ СК России по Магаданской области

Евгений (имя изменено - прим. ред.) в 2000 году женился, но спустя 17 лет брак распался. Прошло шесть лет, 56-летний мужчина стал жить с новой женщиной. И внезапно пришел к бывшей с ножом и угрозами убийством.

Заявился Евгений пьяный на Пролетарскую улицу. Схватил экс-супругу за волосы, спустил с лестницы и дважды ударил ножом. Ранения пришлись в грудь и бедро. Женщину спасли прибежавшие соседи, выбили нож из рук магаданца и задержали до прибытия полиции.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство». В причинах произошедшего разбираются следователи. Подозреваемый говорит, что убивать бывшую жену не хотел.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Подозреваемого на два месяца отправили в СИЗО.

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