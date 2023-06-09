Циклон принесет дожди и похолодание в Хабаровск 10 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похолодание принесет погода в Хабаровск 10 июня. Причиной станет циклон, который уже несколько дней бушует на Дальнем Востоке. Но сильные осадки обойдут стороной краевую столицу. Хабаровчанам прогнозируют только небольшие дожди в течение дня. Остальное время будет пасмурная погода с порывами ветра до 11 метров в секунду.

Из-за дождей в городе похолодает. 10 июня ночью столбик термометра покажет +11…+13 градусов. Днем потеплеет максимум до +22. Поэтому, выходя из дома, лучше захватить с собой теплую кофту и зонтик.

Прохлада сохранится и на южных территориях края. Остальные районы попадут под влияние циклона частично. Им обещают осадки, но температура днем продержится в пределах +27…+28 градусов.

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