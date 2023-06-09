У троих человек нашли ВИЧ на выездной акции в Магадане Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время марафона «ЗаБег.РФ» сотрудники центра по борьбе со СПИДом провели тестирование всех желающих. Кровь анонимно сдали 136 человек. У троих из них обнаружили вирус иммунодефицита человека.

- Специалистам центра удалось проинформировать двоих сдававших кровь о положительном результате теста. Их пригласили в Центр по профилактике и борьбе со СПИД для подтверждения статуса стандартным методом. Третий обследовавшийся за результатом экспресс-теста, к сожалению, не обратился, - рассказали в министерстве здравоохранения Магаданской области.

Врачи советуют сдавать кровь на анализ раз в год, а в случае риска заражения можно и чаще. Для этого нужно обратиться в центр по адресу: улица Попова, 7/2 в рабочие дни с 8:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00). Тестированное бесплатное и анонимное. Телефон регистратуры: 8 (4132) 64-14-90, горячая линия: 8 (4132) 64-00-12.

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