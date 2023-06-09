Заброшенные киоски пропадут с улиц Хабаровска

Заброшенные коски пропадут с улиц Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр города Сергей Кравчук посетил микрорайон Хабаровск-2, жители которого просили главу города убрать заброшенный киоск на остановке по проспекту 60-летия Октября. Люди жалуются на то, что в бесхозном ларьке часто собираются бомжи и подозрительные люди. Это вызывает беспокойство у хабаровчан.

- Это заброшенный киоск - его нужно убрать. Ставлю срок департаменту муниципальной собственности демонтировать ларек до 30 июня. Управлению дорог и главе района поручаю принять меры по благоустройству этого участка. Я уже дал задание провести ревизию всех бесхозных построек, которые портят облик Хабаровска. Главы районов должны усилить контроль над этим вопросом, - сказал Сергей Кравчук.

Во время объезда глава города также поручил управлению торговли, питания и бытового обслуживания помогать малому бизнесу в развитии.

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