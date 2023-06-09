Первая клубника появилась в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае уже собирают клубнику. Первые сочные ягоды появились на ферме Натальи Чемичевой в Вяземском еще в середине мая. Она выращивает их в теплице площадью четыре сотки и на 20 сотках в открытом грунте.

- Помимо этого глава крестьянско-фермерского хозяйства высаживает малину, черную смородину, ежевику, а с этого года еще и жимолость. Кроме ягод, в небольших количествах есть капуста, перец, чеснок, - рассказали в минсельхозе Хабаровского края.

Продукцию Наталья Чемичева продает в Вяземском и третий сезон в Хабаровске на ярмарке выходного дня, которая разворачивается каждые субботу и воскресенье на площадке у арены «Ерофей».

Между тем начинающие фермеры могут получить грант на развитие. Ягодникам предлагают субсидию на закладку многолетних насаждений. В 2023 году это 700 тысяч рублей.

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