Узнала кондуктор в автобусе: в Хабаровске завершены поиски мужчины, который не мог разговаривать

Нашли пропавшего в автобусе
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Добровольцы и полиция успешно завершили поиски 50-летнего мужчины, который был потерян в пространстве и не мог разговаривать. Напомним, что хабаровчанин пропал 7 июня. Мужчину искали три дня.
Хабаровчанин пропал со двора на Тихоокеанской улице. Близкие всерьез забеспокоились, поскольку ему могла требоваться медицинская помощь. Поэтому ориентировка на исчезнувшего активно распространялась в соцсетях и чатах в мессенджерах.
Хабаровчанин ушел из дома в ветровке, футболке, классических брюках и мокасинах. Мужчину искали во всех районах города, отрабатывали каждый отклик. Нашли пропавшего в автобусе - кондуктор проявила бдительность и сообщила в Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».
Мужчина жив, его вернули домой. Поисковики благодарят каждого за отклик и бдительность.
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