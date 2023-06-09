Перед Днем России первые паспорта получили юные жители Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В комитете Кировского района Хабаровска прошел торжественный прием в преддверии Дня России. На нем 19 предприятий и организаций получили благодарственные письма за помощь в подготовке и проведении Дня Победы.

- Прошло более 78 лет после событий Великой Отечественной войны. Но мы, потомки победителей фашизма, спустя даже столько лет бережно должны хранить память о тех нелегких годах, о каждом, кто боролся за Победу на фронтах и в тылу, - сказала зампредседателя районного комитета по социальным вопросам Юлия Фомина.

Кроме того, в праздничной обстановке свой первый документ получили 14-летние хабаровчане. Парням и девушкам вручили паспорта РФ и поздравили их с важным событием.

Ранее в МЧС Хабаровского края наградили семерых сотрудников за спасение людей при пожарах. Они проявили смелость и отвагу, рискуя собственной жизнью.

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