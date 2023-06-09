Пройти тестирование на ВИЧ смогут жители Хабаровска 12 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалисты Центра «АнтиСПИД» в Хабаровске организуют экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека и гепатит С. Мероприятие пройдет 12 июня на набережной города.

- В этот день специалисты краевого Центра «АнтиСПИД» совместно с представителями организации «Российский Красный Крест» будут работать на набережной города в районе Речного вокзала с 14:00 до 18:00, - рассказали в центре.

Проверить свой статус каждый желающий сможет бесплатно, быстро и анонимно. Кроме того, жителям города расскажут все об этих заболеваниях, о том, как ими можно заразиться, и что делать, чтобы не подхватить инфекцию.

Ранее подобная акция прошла в Магадане на марафоне «ЗаБег.РФ». Свой статус проверили 136 человек, положительным результат оказался у троих. Двоим из них врачи успели сообщить, один за итогами не пришел.

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