Жители Хабаровска смогут пообщаться с людьми из девяти городов страны через портал Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 10 по 18 июня появится мультимедийный VK Портал. Он будет находиться на фонтанной площади набережной стадиона имени Ленина. С помощью него хабаровчане смогут пообщаться с жителями девяти городов страны в режиме реального времени. Инсталляция появится в честь Дня России.

- Пообщаться с другими людьми несложно. Для этого достаточно подойти к VK Порталу и поприветствовать собеседника. Города на экране будут сменять друг друга по очереди в течение всего дня. Таким образом, каждый хабаровчанин сможет утром поговорить, например, с Якутском, а вечером - с Москвой и Санкт-Петербургом, - рассказали организаторы проекта.

Видеосвязь соединит Хабаровск с Иркутском, Москвой, Дербентом, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Самарой, Ставрополем, Челябинском и Якутском. Порталы поставят в городах на фоне местных достопримечательностей. Так люди поймут, с каким именно городом они связались.

Например, в Москве портал будет стоять в парке Зарядье с видом на Храм Василия Блаженного, в Ставрополе - на площади имени Святого князя Владимира, в Санкт-Петербурге - на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом. Кроме того, здесь такой портал также будет работать с 14 по 17 июня, во время проведения Петербургского международного экономического форума.

Россиян свяжет не только общение, но и активности. Во время видеосвязи на экране будут появляться различные персонажи. Кот Персик, щенок Дигги и единорог Спаркс покажут классные танцевальные движения, предложат отправить стикеры и примерить на себя забавные маски.

А рядом с порталом проведут мастер-классы, презентации, воркаут-тренировки и другие мероприятия.

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