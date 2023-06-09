Юбилей создания пресс-службы отметили полицейские Хабаровского края Фото: МВД Хабаровского края

10 июня исполнится 40 лет со дня образования пресс-службы МВД России. В управлении Хабаровского края прошло торжественное собрание, на котором начальник ведомства Андрей Шабашов наградил всех причастных к этой сфере.

- Слова поздравления звучат не только в адрес сотрудников этих подразделений, но и тех, с кем они взаимодействуют каждый день: журналистов и официальных представителей других силовых ведомств. С момента образования пресс-службы претерпели огромные изменения, спектр их задач стал гораздо шире, поменялись формы и методы работы. Но приоритетом на все времена остается своевременное и достоверное информирование людей о работе сотрудников полиции, - сказал руководитель.

Андрей Шабашов пожелал всем крепкого здоровья, творческих и профессиональных успехов и достижения целей, а также поблагодарил за добросовестную совместную работу. За высокие показатели и многолетнюю безупречную службу лучшие сотрудники полиции, представители СМИ и других ведомств получили благодарности и почетные грамоты. В их числе – «Комсомольская правда» - Хабаровск».

Каждый год на основе релизов хабаровской полиции СМИ пишут больше 10 тысяч материалов.

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