Нейросетевой комплекс сканирования дорог заработал в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске на улицы города выехал нейросетевой комплекс сканирования дорог. Это автомобиль отечественного производства, который сможет выявить проблемы на улицах города. 10 июня он уже обследовал улицу Кубяка.

- По поручению мэра Хабаровска комплекс нейросетевого сканирования проходит тестирование. Он позволяет в режиме реального времени оценивать обстановку и автоматически выявлять все недостатки улично-дорожной сети. Например, погнутые ограждения, незаконная реклама на столбах, неработающие светофоры, выбоины на проезжей части и другие недочеты. Другими словами, он помогает провести полноценный анализ дорог за короткие сроки, - рассказал заммэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

Собранную информацию комплекс передает специалистам управления дорог, они берут дефекты на заметку и начинают их устранять. Сейчас новую систему контролируют сотрудники администрации. Пока идет тестирование, делать какие-то выводы рано. Но уже точно можно сказать, что улицу Кубяка он проанализировал неплохо.

Тестирование будет проходить больше месяца. Если система покажет себя хорошо, то такое оборудование появится в городе. Подобные комплексы сейчас используются в Подмосковье и в Петербурге. Они помогают в автоматическом режиме, без участия специалистов администраций, находить участки, на которых нужно провести работы по благоустройству.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.