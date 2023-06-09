Мужчина нашел ружье с патронами и спрятал у себя дома в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Биробиджане полиция узнала, что у 36-летнего мужчины дома хранится ружье и патроны. Оружие и семь патронов 12 калибра были у него в гараже.

- Мужчина признался, что ружье и патроны нашел рядом с гаражным боксом. Установлено, что подозреваемый не является владельцем оружия, - сказали в УМВД России по ЕАО.

Пока полицейские проводят проверку. Между тем, за незаконное хранение оружия предусмотрена административная или уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы на несколько лет или крупный штраф.

Чтобы избежать наказания, жителям области предлагают просто сдать оружие в полицию.

Ранее в Магадане поймали молодого парня, который испортил машину случайной девушки. Он поссорился с приятелем и решил ему отомстить, а автомобиль автоледи оказался похожим.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.