Дело о взятке за фитосанитарные сертификаты передали в суд в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае закончили расследование уголовного дела о взятках. Приговор суда выслушает замдиректора торговой компании.

С мая 2021 года по сентябрь 2022-го он заплатил госинспектору Россельхознадзора 29,2 тысячи рублей. Взамен попросил выдать ему фитосанитарные сертификаты, которые подтверждают, что древесина, которую он планирует экспортировать, находится в нормальном состоянии. Исследований при этом быть не должно.

Действовал мужчина в интересах трех компаний. Сейчас против него заведено уголовное дело, расследование которого окончено. Следователи собрали достаточно доказательств, материалы переданы в суд.

Между тем в Биробиджане полиция проводит проверку против мужчины, который незаконно хранил дома ружье. По его словам, оружие и патроны к нему он нашел и решил не выбрасывать.

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