До миллиона рублей могут выиграть участники форума «Амур» в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 16 по 22 августа пройдет молодежный образовательный форум «Амур». Также в этот период в рамках форума пройдет грантовый конкурс. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться на форум. Выбрать можно одну из тем по любому направлению: экология, работа с людьми с ОВЗ, сохранение исторической памяти и семейных ценностей, развитие волонтерства, развитие малых городов.

- Грантовый конкурс проходит ежегодно. В этом году у нас есть нововведение – благодаря тому, что мы получили статус Всероссийского форума, суммы увеличились с 300 тысяч до миллиона рублей. Это позволит ребятам представить более масштабные инициативы с большим вовлечением людей в социально полезную и активную деятельность, – рассказала председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева.

На форуме пройдут три трека: для помогающих профессий, подростков 14-17 лет и молодежи. Участники каждого из них могут подать только одну заявку.

Прием заявок проходит до 2 июля на сайте АИС «Молодежь России».

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