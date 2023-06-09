Электрификацию участков БАМа согласовали в Хабаровском крае Фото: РЖД

Компания «РЖД» получила заключение от Главгосэкспертизы на электрификацию участков БАМа. Ведомство согласовало проведение работ.

- Оценку проходили проекты электрификации линий Волочаевка II – Комсомольск-Сортировочный и Комсомольск-Сортировочный – Ванино, - рассказали в «РЖД».

На этих участках создадут электроподстанции «Джигдаси» и «Ванино», также появится тяговая подстанция «Разъезд №21».

По подсчетам специалистов, на этих линиях нужно будет смонтировать 1 200 километров контактной сети. А чтобы обеспечить ее электричеством, придется построить 17 тяговых подстанций.

Напомним, в Хабаровске запустили комплекс сканирования дорог. Система подключается к автомобилю и может проанализировать состояние улично-дорожной сети. Она видит ямы, погнутые ограждения, неработающие светофоры и многое другое. Пробная поездка уже прошла по улице Кубяка. Специалисты оценили ее положительно.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.