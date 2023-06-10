Краевой музыкальный театр в Хабаровске дослужился до звания «Академический»

Театр встал в один ряд с лучшими учреждениями страны. Фото: Министерство культуры Хабаровского края

Более 50 лет Хабаровский краевой музыкальный театр демонстрирует высокий уровень мастерства, что подтверждают мнения аудитории и критиков. Это и стало основным критерием для присвоения почетного звания.

- Статус академического театра – не только признание, но также и новые возможности для артистов, режиссеров и всех 300 сотрудников. Теперь наш музыкальный театр находится в одном ряду с лучшими учреждениями страны и мира, что задает высокую планку для будущих спектаклей, - заявил Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Коллектив учреждения удостоился аналогичного почетного звания еще в 2021 году. Сегодня Хабаровский музыкальный театр вносит вклад в развитие культуры, участвуя во флагманском проекте губернатора «Культурные гастроли», в рамках которого осуществляет не менее десяти выездов в год. А недавно театру было выделено более пяти миллионов рублей для создания мюзикла «Игра» по пьесе Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

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