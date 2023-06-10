Что случилось в Хабаровске в ночь на 10 июня

Преступники заманили потерпевшего в гаражный бокс, вызвав для сделки, и напали на него
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Обвинительное заключение утвердила прокуратура Хабаровского края для комсомольской банды, члены которой похитили, избили и оставили замерзать в лесу своего старого знакомого. Причиной, по версии преступников, стал старый незакрытый долг.
Хабаровчане дождались открытия пассажирского сообщения с Китаем. Пандемия рушила планы туристов на протяжении трех лет, но сегодня министерство туризма края и администрация Фуюаня, наконец, обсуждают детали подготовки к туристическому сезону. Между городами будут ходить четыре судна.
Водитель грузовика в столкновении с легковым автомобилем вылетел через лобовое стекло и погиб, получив несовместимые с жизнью травмы. Авария произошла на улице Суоврова в Хабаровске. Больше среди участников ДТП никто не пострадал.
Одна из пассажирок рейса до Сан-Франциско, который был вынужден остановиться в Магадане, поблагодарила в видеообращении россиян, которые приняли неожиданных гостей и помогли с размещением. В настоящий момент все пассажиры рейса «Дели» - «Сан-Франциско», улетели из Магадана в начальный пункт назначения.
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