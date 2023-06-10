Спасатели продолжают поиск пропавших в Хабаровском крае рыбаков

Вертолеты обследовали 700 квадратных километров местности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС продолжают бросать все силы, чтобы обнаружить местонахождение двух мужчин 1983 и 1994 годов рождения, пропавших в районе мыса Субботина Николаевского района еще в конце мая. Последние дни при поисках задействовали воздушные силы и морской транспорт.

- С применением вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обследовано с воздуха порядка 700 квадратных километров местности. С помощью лодок несколькими группами в составе спасателей, сотрудников полиции и местных жителей осмотрено 22 километра береговой полосы, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Изначально стало известно о трех пропавших рыбаках, выдвинувшихся на катере к селу Оремиф, после чего на берегу Амура катер был обнаружен уже без людей. Позже, в ходе первых поисков удалось обнаружить тело одного из рыбаков.

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