Хэйлунцзян готовится принимать первых туристов из Хабаровска

По маршруту будут ходить два судна на 50 и 99 человек. Фото: Пресс-служба министерства транспорта края

В первый день открытия маршрута для выезда в Китай зарегистрировались 150 человек, тогда как в Хабаровск прибыли 25 человек. В период, пока не будет отлажен процесс оформления пассажиров, пункт пропуска будет принимать туристов с 9 до 20 часов без перерывов.

Как сообщила руководитель краевого минтранса Ирина Горбачева, все плавучие объекты приведены в нормативное состояние. А бесперебойная работа контрольно-надзорных органов обеспечена за счет ремонта двух дебаркадеров и двух веранд. По заявленному маршруту пойдут два судна на 50 и 99 человек.

- В течение многих лет туры в приграничный китайский город пользовались большой популярностью. Не менее важно, что российские туристы смогут оформлять визы по прибытию в КНР. Мы, в свою очередь, с нетерпением ждем у нас китайских гостей. Наши партнеры в рамках подготовки к открытию пограничного пункта не раз высказывали большую заинтересованность поездками в регион, нашими событийными мероприятиями, культурно-познавательными и экологическими турами, - отметила Екатерина Пунтус, министр туризма края.

Чтобы попасть в Китай, россиянам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть сделан не ранее 48 часов до въезда в страну. Граница откроется только тем, чем результат будет отрицательным.

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