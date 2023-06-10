Карантин введен в Магаданской области из-за птичьего гриппа

Указ о карантине подписан губернатором Магаданской области Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Согласно указу губернатора Магаданской области от 9 июня 2023 года, после исследований, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии Магаданской области, установлены ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц типа А.

Исследования понадобились после того, как погибшие дикие водоплавающие птицы были обнаружены на берегу Охотского моря на территории Ольского муниципального округа.

- Рекомендуем населению при обнаружении павшей дикой птицы не предпринимать мер по изъятию трупов птицы с места обнаружения самостоятельно, - сообщили в министерстве сельского хозяйства Магаданской области.

В ведомстве просят сообщать в министерство в случаях обнаружения признаков заболевания и аномального поведения птиц, куда относятся: отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, опухание головы, нарушение координации движения, неестественная поза, помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц.

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