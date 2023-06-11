Михаил Дегтярев передал сотрудникам Росгвардии уникальные защитные костюмы и радиостанции Фото: Егор Тимошенко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев оповестил о передаче бойцам Росгвардии защитных костюмов «Кобальт», а также радиостанций «Эврика». Об этом стало известно на ежегодной выставке «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства». Она прошла 10 июня на арене «Ерофей» в Хабаровске.

На выставке представили последние разработки инженеров и конструкторов. Это снаряжение, спецтехника, автомобили, средства связи, вооружение и другие разработки. Губернатор оценил отечественные технологии вместе с командующим ВО ВНГ генерал-полковником Игорем Голлоевым.

- Сегодня мы передаем бойцам уникальные костюмы «Кобальт», которые обеспечивают защиту от порезов острыми предметами, воздействия открытого пламени, теплового излучения. А также носимые радиостанции «Эрика», обладающие высокой степенью защиты, ударопрочным и влагоустойчивым корпусом, - сказал Михаил Дегтярев.

С 2022 года в управление Росгвардии уже передали комплекс выявления технических средств «Касандра», тепловизионные прицелы, беспилотники, штурмовые пулестойкие щиты, а также комплексы борьбы с беспилотниками «Гарпун-3». До конца года будет также направлена партия вездеходов «Ерофей». Образец также был представлен на выставке.

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