Более 2700 рабочих мест для подростков создадут на летних каникулах в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба комитета по труду и занятости населения края

Летом 2023 года в Хабаровском крае создадут 2768 временных рабочих мест для подростков от 14 до 18 лет. Служба занятости организовала подработку в качестве разнорабочих, подсобных рабочих, библиотекарей, фасовщиков, уборщиков, комплектовщиков и рабочих по обслуживанию зданий.

В Хабаровске и Хабаровском районе будут трудоустроены 659 старшеклассников, 53 из них уже приступили к выполнению обязанностей. Основными мотивами школьники называют приобретение опыта, оказание помощи родителям и обретение финансовой самостоятельности.

- Ежегодно в крае растет количество работодателей, создающих рабочие места для подростков. В этом году их создали не только краевые и муниципальные учреждения, но и представители бизнеса, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Школьники, желающие найти работу на летние каникулы, могут обратиться в центр занятости. Выпускники же могут посетить ярмарку вакансий. Они пройдут в Хабаровске в «Броско Молле» и в Комсомольске в доме молодежи. Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работы России. Время возможностей» пройдет 23 июня.

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