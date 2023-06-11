580 тысяч туристов посетили Хабаровский край за 2022 год

580 тысяч туристов посетили в Хабаровский край за 2022 год Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Туристский поток на Дальний Восток составил почти пять миллионов человек за 2022 год. Большинство туристов выбрали для отдыха Приморье. 12 процентов путешественников посетили Хабаровский край, это 580 тысяч человек. Также популярными направлениями остаются Бурятия и Камчатка.

В министерстве туризма Хабаровского края отметили, что показатели туризма приближаются к допандемийным. Поток российских и иностранных гостей превысил в 2022 году ожидаемые показатели.

- Изучение Дальнего Востока, более близкое знакомство с ним может дать человеку очень многое с точки зрения понимания нашей страны, ее преимуществ, узнавания того, какая она огромная, – сказал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В Хабаровском крае объявили конкурс «Дальний Восток – земля приключений». Инвесторы могут представить проекты для развития сферы туризма на открытом воздухе: сплавы, пешие тропы, прогулки по лесу и другие виды туризма. Также инвесторам предоставляют меры поддержки. В 2022 году на строительство гостиниц было выделено 667 миллионов рублей.

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