Мужчина украл строительные инструменты на 22 тысячи рублей в Хабаровске Фото: Иван Макеев

Мужчина притворился покупателем, чтобы обворовать магазин строительных товаров в Хабаровске. 21-летний злоумышленник проник в торговую точку и похитил инструменты на 22 тысячи рублей.

Происходящее заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они и вызвали на место полицию. Сначала мужчина набрал товары в тележку, а затем попытался вынести наружу дорогостоящее оборудование, не заплатив за него. Его поймали на месте с поличным и передали полицейским.

- Участковый уполномоченный доставил ранее не судимого подозреваемого в отдел полиции №2 для дальнейших разбирательств, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

На задержанного завели уголовное дело за кражу, а также за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Подозревается, что он разработал схему хищения заранее. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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