Дороги на центральных улицах перекрыли из-за крестного хода в Хабаровске Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Центральные улицы Хабаровска перекрыли из-за крестного хода, который проводила Хабаровская епархия Русской православной церкви. Он прошел с 11:00 до 13:00 на Тургенева. Колонны прошли от площади Славы до Комсомольской площади.

- Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в общегородском крестном ходе, а также обеспечивали безопасность дорожного движения, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Со списком перекрытых улиц можно ознакомиться в материале «КП» - Хабаровск». Также изменился график работы общественного транспорта и маршруты следования. Движение осуществляется по указаниям сотрудников ДПС. Троллейбус №1 временно ходил до Дома одежды.

Сейчас крестный ход уже завершен, поэтому дороги будут полностью открыты в ближайшее время. Маршрут в центральную часть города следует продумать заранее во избежание пробок.

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