17 преступлений совершил директор «СЗСК Домострой» в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске осудили директора ООО «СЗСК Домострой». Суд доказал, что он 17 раз нарушал закон об исполнении судебных решений. Руководитель отказывался подчиняться решению суда и уходил от выплат денег.
Суд установил, что с сентября по ноябрь 2022 года директор не исполнял решения суда о взыскании средств. Всего он не выплатил деньги по разным делам. Он задолжал средства как физическим лицам, так и налоговой. Среди выплат числятся: задолженности по налогам, пени, неустойки по договору долевого строительства, компенсации морального вреда.
- Общая сумма выплат достигла двух миллионов рублей. Суд признал его виновным в злостном неисполнении вступивших в законную силу решений суда, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание. Он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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