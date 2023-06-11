Кратковременные дожди ожидаются в Хабаровском крае 12 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кратковременные дожди пройдут в Хабаровском крае на День России 12 июня. В краевой столице будут непродолжительные осадки. Ночью температура продержится от +13 до +15 градусов, днем – от +24 до +26 градусов. Ожидается западный ветер 3-11 метров в секунду.

В южных районах края также небольшие дожди. Температура ночью достигнет от +10 до +15 градусов, днем – от +13 до +28 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах пройдут дожди. Которые быстро сменятся солнцем. Ночью столбики термометра покажут от +5 до +15 градусов, днем – от +13 до +28 градусов. Ветер различных направлений достигнет силы 5-12 метров в секунду.

В северных районах края также ожидаются дожди, которые не затронут Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский районы. Ночью температура ожидается от +6 до +12 градусов. Днем – от +10 до +25 градусов. Синоптики прогнозируют ветер различных направлений 5-12 метров в секунду.

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