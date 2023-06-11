Сотрудники проката у «Ерофея» в Хабаровске сообщили о краже веломобиля Фото: скриншот из видео

Сотрудники проката веломобилей сообщили, что с парковки угнали транспорт. Это случилось в ночь на 11 июня у арены «Ерофей» в Хабаровске. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

Как сообщили очевидцы, двое подростков весь вечер ходили рядом с точкой проката, рассматривая веломобили. Этот транспорт обычно берут в аренду для неспешного проезда по окрестностям. Но парни платить за временный прокат не хотели.

- После закрытия они открыли цепь, сели на веломобиль и уехали на нем в сторону Южного, - рассказал свидетель, распространивший видео.

На данный момент угонщиков еще не нашли. Жители города не сообщали о том, что на улицах появился веломобиль. Поиски продолжаются.

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