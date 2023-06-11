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НовостиОбщество11 июня 2023 7:00

На главу администрации Верхнебуреинского района завели административное дело

Выплату произвели после вмешательства прокуратуры
Марина ГОНЧАРЕНКО
На главу администрации Верхнебуреинского района завели административное дело

На главу администрации Верхнебуреинского района завели административное дело

Фото: Даниил ОПАРИН

Администрация Верхнебуреинского района Хабаровского края была должна предпринимателю более двух миллионов рублей. Выплаты не проводились даже после сдачи всех работ. Прокуратура вмешалась в дело, и застройщик получил деньги за работу.

Администрация заключила контракт с ООО «Лидерстрой». Подрядчик должен был провести ремонт сетей водоотведения. Компания выполнила свои обязательства и сдала объект в установленные сроки. Несмотря на это, денег за ремонт они не получили. Администрация не выплатила компании более двух миллионов рублей.

- Прокурором с целью защиты прав субъекта предпринимательства главе Верхнебуреинского района внесено представление. Задолженность была полностью погашена, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

На главу администрации завели административное дело за нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для муниципальных нужд. Должностному лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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