На главу администрации Верхнебуреинского района завели административное дело
Фото: Даниил ОПАРИН
Администрация Верхнебуреинского района Хабаровского края была должна предпринимателю более двух миллионов рублей. Выплаты не проводились даже после сдачи всех работ. Прокуратура вмешалась в дело, и застройщик получил деньги за работу.
Администрация заключила контракт с ООО «Лидерстрой». Подрядчик должен был провести ремонт сетей водоотведения. Компания выполнила свои обязательства и сдала объект в установленные сроки. Несмотря на это, денег за ремонт они не получили. Администрация не выплатила компании более двух миллионов рублей.
- Прокурором с целью защиты прав субъекта предпринимательства главе Верхнебуреинского района внесено представление. Задолженность была полностью погашена, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
На главу администрации завели административное дело за нарушение срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для муниципальных нужд. Должностному лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей.
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