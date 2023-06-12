Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» подписал контракт с полузащитником Кириллом Никитиным

Полузащитник два года провал в Словакии Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Не успели утихнуть эмоции посл завершения футбольного сезона, как «СКА-Хабаровск» начал работу по подготовки к следующему. Атаку дальневосточной команды пополнило вингер Кирилл Никитин. 20-летний игрок подписал контракт с армейцами на четыре года.

Уроженец Ростовской области во взрослом футболе дебютировал в составе команды «Кубань-Холдинг» в возрасте 17 лет. За клуб из Краснодарского края игрок провел 25 матчей в сезоне 2020/2021. За это время Никитин забил один мяч и пять раз отличался голевыми передачами.

Следующие два года футболист провел в Словакии. Вингер выступал в системе «Слована» из Братиславы. Играя за дублирующий состав, Никитин выходил на поле 48 раз, забил пять голов и трижды отдавал голевые передачи.

Кроме того, полузащитник вызывался в расположение сборной России. В возрасте до 17 лет Никитин провел два матча в 2019 году. А уже в сборной до 18 лет - четыре матча, в которых сумел забить один гол.

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