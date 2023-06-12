На набережной Хабаровска прошли соревнования по силовому экстриму

Спортсмены поднимали и тянули различные снаряды Фото: Набережная Хабаровска

Крупные фитнес-клубы Хабаровска с раннего утра проводили бесплатны занятия для жителей и гостей города в рамках фестиваля «Фитнес-движ». Люди могли попробовать функциональны и фитнс-тренинги, посетить танцевальны классы, а также открыть для себя йогу.

В рамках фестиваля у стадиона имени Ленина прошли соревнования по силовому экстриму «Сила Амура». 10 тяжелоатлетов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска боролись за звание самого сильного человека.

Полоса препятствий для спортсменов была разделена на пять этапов с поднятием различных предметов: от бревна в 70 килограммов до покрышек от грузовиков весом 250 килограммов. Самым сложным испытанием стало перетягивали автомобилей весом почти две тонны.

Победу в конкурсе одержал житель Хабаровска Константин Дзюба. Серебро отправилось в Комсомольск-на-Амуре, а бронза также осталась в правой столице.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.