Сергей Кравчук: «Это особая дата в истории нашей страны»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил горожан с Днем России Фото: Администрация Хабаровска

Глава города Сергей Кравчук поздравил горожан с Днем России, который отмечается 12 июня.

- В этот день принята Декларация о государственном суверенитете России, которая положила начало новому государству - Российской Федерации. Многовековой опыт российской истории доказал – во все времена единение и сплоченность людей, вне зависимости от национальности, вероисповедания или места проживания, приносили великие победы и свершения. И мы гордимся своей Родиной, героическими предками и их преемниками, которые не раз защищали и продолжают сегодня на западных рубежах защищать ее свободу и независимость, - сказал Сергей Кравчук.

Как отметил мэр, главное богатство Хабаровска - это люди. Сегодня в краевой столице живут и трудятся более 600 тысяч человек. Они же делают все для того, чтобы город становился более комфортным и современным.

- Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днем России! Спасибо вам за ваш труд во имя развития и процветания нашего Отечества, за любовь и преданность Хабаровску, - говорится в обращении.

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