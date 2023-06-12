Для подростков создано более 2700 рабочих мест в Хабаровском крае

53 подростка уже приступили к работе в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

С приходом летних каникул старшеклассники начинают искать возможность официального трудоустройства. Для большинства подростков такая практика является возможностью обрести финансовую самостоятельность, кто-то старается набраться трудового опыта, а кто-то помогает родителям.

В 2023 году на территории Хабаровска и Хабаровского района планируется трудоустроить почти 700 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В целом ж по региону будет создано 2 768 временных рабочих мест для несовершеннолетних.

В июне при содействии службы занятости населения края в городах и сельских поселениях края ребята приступили к работе в качестве разнорабочих, подсобных рабочих, рабочих по комплексному обслуживанию зданий, библиотекарей, фасовщиков, комплектовщиков, фасовщиков, уборщиков.

Также ежегодно растет количество работодателей, которые создают рабочие места для подростков и сотрудничают с центрами занятости населения.

Школьники старших классов, которые хотят трудоустроиться во время каникул, могут подобрать подходящую работу по месту жительства и проконсультироваться по вопросам трудового законодательства.

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