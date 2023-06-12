Жители Хабаровска ощутят летний зной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый рабочий день короткой недели обещает жителям краевой столицы жаркую погоду. Дневные температуры поднимутся от +23 до +25 градусов, а облака на небе не подарят осадков. Ночью возможны кратковременные дожди. Столбики термометров в темное время суток опустятся до отметки +13 градусов. Северо-восточный ветер принеси немного прохлады. Его скорость составит от шести до 11 метров в секунду.

Напротив, южные районы ожидает дождь. Ночные температуры будут варьироваться от +12 до +15 градусов. Дней воздух прогреется от +22 до +25 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.

Северные районы встретят день без осадков. Ночью градусники покажут от +6 до +12 градусов. Дневные температуры будут находиться на отметках от +10 до +23. Восточный ветер разгонится от четырех до 11 метров в секунду.

Центральные районы местами ожидают кратковременные дожди. В Комсомольском, Амурском и Солнечном муниципальных районов осадков не ожидается. Температура ночью составит от +7 до +14 градусов. Днем столбики термометров покажут от +13 до +27 градусов.

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