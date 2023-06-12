Традиционный фестиваль «Территория дружбы» прошел в Магадане

Любой желающий мог отведать национальные блюда Фото: Telegram/Magpravda

Традиционные костюмы, блюда и развлечения порадовали жителей Магадана на фестивале «Территория дружбы», который прошел в сквере «70 лет Магадану».

- Уже в 14-ый раз мы собираемся на этой площадке. Все хотят друга порадовать и угостить какими-то новыми изысками. И каждый раз здесь встречаешь знакомых и близких тебе людей. За это большое спасибо всем. Спасибо, что сохраняете традиции и культуру своих народов, и в такое не простое время живете в мире и согласии. Наше единство, сплоченность, взаимовыручка и помощь очень важны для всех, - сказал в приветственной речи Максим Бродкин, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Магаданской области.

Все представленные в торжестве диаспоры получили дипломы и памятные подарки в знак благодарности. Всех желающих колымчан угощали русской, украинской, армянской, азербайджанской, бурятской, немецкой, узбекской, киргизской национальными кухнями, а также национальными блюдами коренных малочисленных народов севера.

В ходе фестиваля прошла выставка прикладного искусства, народного творчества, а также мастер-классы по рукоделию.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.