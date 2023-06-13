День России отпраздновали на ярмарке выходного дня в Хабаровске Фото: минлесхоз Хабаровского края

Хабаровчане собрались 12 июня возле арены «Ерофей», где проходила ярмарка выходного дня. Для гостей организаторы подготовили праздничную программу в честь Дня России. Жители города смогли не только закупиться натуральными товарами местных фермеров, но и посмотреть концерт участников «Амурских волн». На празднике волонтеры раздавали ленточки с триколором. В конце праздничной программы военно-патриотические и юнармейские отряды развернули флаг России.

- День России – один из главных праздников нашей страны. Особенно важно чувствовать наше единение в сегодняшних условиях. А ярмарка демонстрирует, в том числе, продовольственную безопасность региона, - сказал глава центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константин Могильный.

Хабаровчанам напоминают, что ярмарка выходного дня у арены «Ерофей» будет работать до осени. Каждую субботу для гостей организуют разные мероприятия. В скором времени здесь состоятся мероприятия, посвященные Дню района имени Лазо, Медовому спасу, пройдет «клубничный фест» и другие мероприятия.

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