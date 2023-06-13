Пожар произошел на складе в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

12 июня в спасательную службу поступило сообщение о пожаре на складе, который находится на втором километре основной трассы в Магадане. Три подразделения в составе из 12 человек отправились на вызов к месту ЧП. Расчеты установили, что очаг находится в пристройке. Огонь еще не успел перекинуться на складские помещения.

Пожарные приступили к тушению огня и быстро локализовали возгорание. Позже пламя удалось ликвидировать полностью. Оказалось, что в пристройке горел бытовой мусор на площади 60 «квадратов.

Дознаватели МЧС работают на месте пожара. Они установят причины и обстоятельства ЧП.

Ранее на Колыме мать с двумя семилетними детьми погибла при пожаре в Сусумане. Женщине было 46 лет.

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