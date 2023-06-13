Что произошло в Хабаровске в ночь на 13 июня

Возобновилось речное сообщение из Хабаровска в Китай Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровске возобновились речные перевозки в Китай. Первые туристы уже воспользовались возможностью побывать в Фуюане. Известно, что между городами будут курсировать четыре судна: два на 90 мест и два – на 50.

Спасатели подняли тело второго рыбака со дня Амура спустя почти две недели с момента пропажи. Его местонахождение оставалось неизвестным с 30 мая, когда трое товарищей отправились рыбачить на лодке.

Женщина мгновенно погибла при лобовом столкновении с грузовиком, а ее ребенок получил тяжелые травмы. Авария произошла на объездной трассе из Хабаровска.

Жители города обеспокоены состоянием белого медведя, который живет в хабаровском зоосаде. Алмаз выглядит вяло, еле перебирает лапами и не реагирует на посетителей.

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