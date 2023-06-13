Пьяный водитель на Mazda разбил четыре машины в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

12 июня на Краснореченской произошла авария с четырьмя машинами. Виновником ДТП стал 39-летний хабаровчанин, который сел за руль подшофе. Он ехал на «Мазде Бонго» в районе дома №139 К, когда врезался сзади в «Тойоту Приус». От удара «Тойоту» откинуло на «Лексус», а уже третье авто налетело на «Тойоту Витц».

- В аварии никто не пострадал. У водителя «Мазды» установлено состояние алкогольного опьянения, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям, что за вождение в пьяном виде грозит лишение прав на срок до двух лет. Также в этом случае предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении водителя могут лишить свободы.

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