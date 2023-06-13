Перевернула телефон экраном вниз: женщина потеряла больше миллиона рублей в Хабаровском крае

Женщина перевернула смартфон и потеряла сбережения в Хабаровском крае Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Полиция завела уголовное дело о краже денег после обращения 62-летней жительницы района имени Лазо. Женщина рассказала, что ей позвонила незнакомая девушка и предупредила, что мошенники пытаются привязать к ее банковскому счету новый номер телефона. Для убедительности к разговору подключился «сотрудник службы безопасности банка».

Потерпевшей дали инструкции якобы для блокировки действий аферистов. Женщина установила на смартфон приложение и повернула экран вниз, как ей говорили звонившие. После этого у нее заблокировались приложения онлайн-банкинга, а со счетов списалось 1,14 миллиона рублей.

Полицейские принялись за поиск мошенников. Виновным грозят обвинения в краже и лишение свободы на срок до 10 лет.

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