Четыре школьника заработали 100 балов на ЕГЭ по географии, химии и литературе в Хабаровске

Четыре выпускника заработали 100 балов на ЕГЭ в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На аппаратном совещании в администрации Хабаровска озвучили результаты ЕГЭ по географии, химии и литературе. Максимальные 100 баллов смогли набрать четыре выпускника. Отличились ученики школ №№ 30 и 85, гимназии №3 и лицея «Вектор».

- Поздравляем наших школьников и их родителей с отличным результатом! Надеемся, что ученики продолжат достигать новых научных высот в Хабаровске, - поздравили школьников в городской мэрии.

Ранее стало известно, что всего в Хабаровском крае на ЕГЭ по географии, химии и литературе максимальное количество баллов набрали 12 выпускников. Все 100-балльники станут претендентами на получение премии имени Николая Ивановича Гродекова в размере 100 тысяч рублей.

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