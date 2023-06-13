Праздник «Я – гражданин России» состоялся в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Праздничный квест организовали для детей в рамках праздника «Я - гражданин России» в Хабаровске. Мероприятие началось с торжественной части, после которой ребята разбились на четыре команды и принялись за выполнение заданий квеста. Участники должны были продемонстрировать свои знания о России, Хабаровске, собрать пазлы «Герб Хабаровска», вспомнить пословицы, загадки, скороговорки, принять участие в народных подвижных играх, мастер-классах. За выполненное задание дети получали буквы, которые после сложили в предложение «Мы - россияне».

- В рамках праздника работала выставка детской библиотеки «Гайдаровка». «Старый солдат» дядя Паша рассказал детям о балалайке и помог ребятам освоить азы игры на русском народном инструменте, - рассказали в администрации Хабаровска.

Кроме того, детям показали старинные предметы быта, которыми в древности пользовались предки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.