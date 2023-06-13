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НовостиОбщество13 июня 2023 0:51

Директора «СЗСК Домострой» оштрафовали за 17 преступлений в Хабаровске

Мужчина осознанно не исполнял решения суда, за что теперь понесет наказание
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина осознанно не исполнял решения суда, за что теперь понесет наказание

Мужчина осознанно не исполнял решения суда, за что теперь понесет наказание

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске осужден директор ООО «СЗСК Домострой» за злостное неисполнение решений суда. На 70-летнего мужчину завели уголовное дело и признали его виновным в 17 преступлениях.

Судом установлено, что с сентября по ноябрь 2022 года хабаровчанин занимал должность директора «СЗСК Домострой» и являлся индивидуальным предпринимателем. Его уведомили о решениях суда о взыскании в пользу физлиц и налоговой долгов на два миллиона рублей. В эту сумму вошли задолженности по налогам, пени, неустойки по договору долевого строительства, компенсации морального вреда и штрафы.

- Зная о долгах, мужчина игнорировал судебные решения. Имея возможность перевести деньги на депозитный счет отдела судебных приставов, он израсходовал их по своему усмотрению на другие нужды, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Должнику назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, но приговор суда пока не вступил в силу.

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