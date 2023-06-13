Директора «СЗСК Домострой» оштрафовали за 17 преступлений в Хабаровске

Мужчина осознанно не исполнял решения суда, за что теперь понесет наказание Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске осужден директор ООО «СЗСК Домострой» за злостное неисполнение решений суда. На 70-летнего мужчину завели уголовное дело и признали его виновным в 17 преступлениях.

Судом установлено, что с сентября по ноябрь 2022 года хабаровчанин занимал должность директора «СЗСК Домострой» и являлся индивидуальным предпринимателем. Его уведомили о решениях суда о взыскании в пользу физлиц и налоговой долгов на два миллиона рублей. В эту сумму вошли задолженности по налогам, пени, неустойки по договору долевого строительства, компенсации морального вреда и штрафы.

- Зная о долгах, мужчина игнорировал судебные решения. Имея возможность перевести деньги на депозитный счет отдела судебных приставов, он израсходовал их по своему усмотрению на другие нужды, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Должнику назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, но приговор суда пока не вступил в силу.

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