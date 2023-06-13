Прокуратура добилась снижения цен на продукты в Хабаровском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

Прокуратура проверила стоимость продуктов в поселке Новое Устье Охотского района. Оказалось, что в населенном пункте некоторые товары первой необходимости продавали с наценкой выше установленной законом. Так, продавцы торговали мукой, макаронными изделиями, рисом, гречневой и перловой крупами, наценка на которые была выше нормы на 13-200 процентов.

- Завышение цены составило от 12 рублей до 87 рублей за единицу. Также выявлены случаи продажи товара с истекшим сроком годности, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Продавцу было внесено представление, после чего стоимость товаров снизилась. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной, а предпринимателя - к административной ответственности. Владельца магазина оштрафовали на 25 тысяч рублей. Еще одно постановление прокурора о реализации продуктов с истекшим сроком годности находится на рассмотрении в суде.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.