Дефицит кадров достиг максимальных значений в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты hh.ru рассказали, как обстоят дела на рынке труда в Хабаровском крае. По состоянию на июнь 2023 года в регионе наблюдается дефицит кадров. Количество резюме на одну вакансию ниже четырех, что говорит о нехватке рабочей силы. При этом уровень безработицы в крае продолжает бить рекорды. По итогам мая она составила 3,3 процента.

Число активных резюме за месяц снизилось, в то время как динамика активных вакансий перешла к устойчивому росту (плюс четыре процента по отношению к апрелю). Из дальневосточных регионов уровень конкуренции в мае текущего года оказался ниже всего на Чукотке, в ЕАО, Приморском и Хабаровском краях.

В 2023 году максимальные показатели по региону были зафиксированы в марте. Тогда на одну вакансию приходилось 3,4 резюме. Но уже в апреле значения начали снижаться. В мае индекс упал до 2,6 резюме на одну вакансию. Это рекордно низкий показатель за весь 2023 год.

Самыми дефицитными специалистами в Хабаровском крае стали медики, строители, продавцы, рабочие сфер автобизнеса, сельского хозяйства, добычи сырья, сервисного обслуживания и других областей. А вот избыток кадров наблюдается в сферах инвестиций, консалтинга, искусства, маркетинга и рекламы, менеджмента.

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