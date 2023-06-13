Восемь лет за решеткой: мужчину осудили за торговлю запрещенкой в Хабаровске

Мужчина проведет восемь лет в колонии за наркоторговлю в составе ОПГ в Хабаровске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Суд вынес приговор 27-летнему хабаровчанину, который торговал наркотиками на территории города. Установлено, что мужчина получал информацию о тайниках с крупными партиями запрещенки. Он забирал наркотики и делал закладки по городу, а координаты передавал организаторам интернет-магазина по продаже веществ.

- В ноябре 2022 года, когда мужчина хотел сделать очередную закладку, его задержали. В тайниках и в одежде его приятелей обнаружено и изъято 12 граммов наркотиков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. До этого осудили его подельника, который также был задержан в момент преступления. Его осудили на шесть лет.

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