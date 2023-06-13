Мусор в питомнике имени Шуранова привлек внимание прокуратуры в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по информации о загрязнении особо охраняемой природной территории краевого значения питомника имени Шуранова. К работе привлекли сотрудников службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края.

- Во время осмотра территории установлен факт разлива буровых вод из-за строительных работ на прилегающей к памятнику природы территории, - рассказали в администрации Хабаровска.

Прокуратуре предстоит определить, насколько законны действия строительной компании. Если нарушения будут доказаны, в отношении подрядчика примут меры прокурорского реагирования.

Ранее природоохранная прокуратура Хабаровска и экологи разбирались с последствиями свалки отходов около птицефабрики в Горьком. Местные жители жаловались на трупный запах и химикаты в почве.

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