Наехал на женщину: водитель сбил человека, пытаясь избежать аварии в Хабаровске

Женщина попала под колеса машины в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

12 июня «Тойота-Приус» сбила пешехода, идущего по проезжей части. Утром около 6:35 иномарка ехала по переулку Зеленоборскому, когда в районе дома №6 А наехала на женщину. Хабаровчанка шагала по дороге, несмотря на то, что рядом был обустроенный тротуар для пешеходов.

- Пытаясь избежать аварии, 22-летний водитель «Приуса» наехал на бордюр и врезался в дерево, но машина продолжила ехать вперед, сбив 35-летнюю женщину, - рассказали у УГИБДД по Хабаровску.

Известно, что водитель легковушки был трезв в момент ДТП. Полиция разбирается, почему пешеход шел по проезжей части и что послужило причиной аварии.

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