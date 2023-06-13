Обчистил комиссионку: мужчина стащил выручку из магазина в Хабаровске

Полиция раскрыла кражу из кассы комиссионного магазина в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работница комиссионки на Суворова написала заявление в полицию. Продавщица рассказала, что неизвестный мужчина украл деньги из кассы, когда женщина отвлеклась на покупателя. Ущерб составил 21 тысячу рублей.

Полицейские принялись искать грабителя. Они задержали 41-летнего подозреваемого. Мужчина живет на Пятой площадке, а на его счету уже не одна кража. Кроме того, он привлекался за хранение наркотиков и отбывал наказание в колонии.

- Украденные деньги фигурант успел потратить. На него завели дело по статье «Кража». Расследование продолжается, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Если мужчину признают виновным, его могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет. Сейчас он ждет приговора в СИЗО.

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